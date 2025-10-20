Experte in Waiblingen: Gute Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität

Streifenwagen mit E-Antrieb und andere Beispiele stellt Franz Loogen bei einem Vortrag in Waiblingen vor. Er treibt als Geschäftsführer der e-mobil BW GmbH die Mobilitätswende voran.
Es gibt auch noch gute Nachrichten, sogar in Sachen Automobilbranche: Einige davon hat Franz Loogen im Gepäck, wenn er am Donnerstag, 23. Oktober, im Bürgerzentrum Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vorbeischaut und über das Thema E-Mobilität spricht. Gut 20 Jahre hat Franz Loogen beim Fahrzeugbauer Daimler gearbeitet. Seit dem Jahr 2010 leitet er die e-mobil BW GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Landes Baden-Württemberg.