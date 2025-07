12 Autoklassiker vor Metallschrott: Dieser Kontrast hat viele Besucherinnen und Besucher in Plochingen angezogen. Foto: Roberto Bulgrin

Ein exklusives Oldtimerevent im Plochinger Hafen hat am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Schrottplatz der Firma Kaatsch gelockt.











450 Oldtimer auf dem Schrottplatz? In der Tat waren am Sonntag zahlreiche Schmuckstücke auf die Flächen der Recyclingfirma Kaatsch in Plochingen gebracht worden – jedoch nicht um verschrottet, sondern um bewundert zu werden. Tausende Besucherinnen und Besucher folgten dem Ruf des Heizr Clubs an den Neckar.