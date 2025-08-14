Exklusiv im Schwarzwald: Playmobil verkauft „Schwarzwald Marie“ – mit Bollenhut und Torte

77.000 Mal wird die Sonderfigur ab Freitag verkauft – exklusiv im Schwarzwald. Trachtenprofis halfen bei der Gestaltung. Und sie hat eine Überraschung im Gepäck.
Sie hat einen Bollenhut auf dem Kopf, trägt Tracht mit Puffärmeln und hat eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei: Die „Schwarzwald Marie“ mischt sich fortan unter die Sonderfiguren aus dem Hause Playmobil. 77.000 Exemplare sollen ab Freitag in den Verkauf gehen, teilte die Schwarzwald Tourismus GmbH mit. Sie werden mit einem Schmankerl geliefert: In jeder Verpackung befinde sich ein Rezept für die Schwarzwälder Kirschtorte.