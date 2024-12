Exhibitionist in Sindelfingen: Betrunkener schläft nach Sex mit Mülltonne in Bushaltestelle ein

Betrunkener schläft nach Sex mit Mülltonne in Bushaltestelle ein

Exhibitionist in Sindelfingen

1 Bei der Aktion war viel Alkohol Spiel. Foto: imago//Christopher Tamcke

Ein völlig betrunkener Mann hat sich am Montagnachmittag im Sindelfinger Stadtzentrum entblößt. Die Polizei brachte den 45-Jährigen aufs Revier. Der Atemalkoholtest zeigte mehr als 2,5 Promille an.











Link kopiert



Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 45-jährigen Mann, der am Montag im Bereich der Calwer Straße und der Paul-Zweigart-Straße in Sindelfingen aufgefallen ist. Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Passanten gegen 16.30 Uhr beobachtet, wie der Mann seinen Penis entblößte und so tat, als würde er mit einer Mülltonne den Beischlaf vollziehen. Eine Zeugin alarmierte letztlich die Polizei.