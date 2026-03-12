Ex-Wir sind Helden-Star: Judith Holofernes kann seit acht Jahren nicht mehr singen

Judith Holofernes wird künftig wohl keine großen Bühnen mehr betreten. Die ehemalige "Wir sind Helden"-Frontfrau kann wegen einer Stimmstörung nicht mehr richtig singen. Ein Comeback der Band sei deshalb nicht möglich.

Rund zwölf Jahre sang Judith Holofernes (49) bei "Wir sind Helden". Daneben war sie auch als Solokünstlerin aktiv. Eine Reunion mit der Pop-Rock-Gruppe wird es wohl nie geben. "Ich kann nicht mehr singen, tatsächlich", erzählte sie im ZDF-Magazin "Volle Kanne". Das sei schon seit acht Jahren der Fall. Ihre Stimme funktioniere zwar grundlegend noch, doch sie könne nicht mehr mit ihr "arbeiten".

"Wir sind Helden"-Star lebt mit Stimmstörung 2017 wurde Holofernes ihrer Aussage nach schwer krank. Eine genaue Diagnose erhielt sie nie, die Vermutung fiel auf eine Hirnhautentzündung. Im selben Jahr entwickelte sie eine vermutlich neurologisch bedingte Stimmstörung, die sie bis heute begleitet. Deshalb habe sie ihre Solokarriere und ihre letzte Tour abbrechen müssen, erzählte sie in der Sendung. "Das war sehr traurig", resümiert sie. Große Auftritte schließt Holofernes für die nahe Zukunft aus: "Ich werde so bald nicht bei Rock am Ring auf der Bühne stehen."

Zu ihrer Stimmstörung nehme sie mittlerweile eine "halbwegs entspannte Haltung" ein. Sie probiere vieles aus, achte aber gleichzeitig darauf, "nicht zu krampfen". Heute verdient sie ihr Geld nicht mehr mit Musik, sondern mit anderen kreativen Projekten. "Gott sei Dank kann ich schreiben und habe damit auch so viel Spaß", sagte sie. Finanziert werden ihre Arbeiten vor allem über Crowdfunding. "Ich habe einen Haufen von Mäzenen, die mir von drei Euro bis x Euro im Monat geben und dafür unterschiedliche Bespaßungen kriegen", erklärte sie.

Sie zog sich 2019 aus der Musik zurück

Ihre Neuausrichtung hatte Holofernes 2019 mit dem Rückzug aus dem Musikgeschäft bekannt gegeben. Bereits 2012 hatten "Wir sind Helden" eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt, eine offizielle Auflösung gab es nie. "Damals war der Schluss eine Art Notbremse. Ich hatte körperliche Beschwerden, stand kurz vor einem Burnout, war fertig mit den Nerven. Es war völlig eindeutig, dass ich aufhören muss", erzählte Holofernes später in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".

Eine Verbindung zur Band bleibt jedoch bestehen: Ihr Ehemann Sebastian "Pola" Roy (50) gehörte ebenfalls zu "Wir sind Helden". Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder.