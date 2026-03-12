Ex-Wir sind Helden-Star: Judith Holofernes kann seit acht Jahren nicht mehr singen

Judith Holofernes wird künftig wohl keine großen Bühnen mehr betreten. Die ehemalige "Wir sind Helden"-Frontfrau kann wegen einer Stimmstörung nicht mehr richtig singen. Ein Comeback der Band sei deshalb nicht möglich.
Rund zwölf Jahre sang Judith Holofernes (49) bei "Wir sind Helden". Daneben war sie auch als Solokünstlerin aktiv. Eine Reunion mit der Pop-Rock-Gruppe wird es wohl nie geben. "Ich kann nicht mehr singen, tatsächlich", erzählte sie im ZDF-Magazin "Volle Kanne". Das sei schon seit acht Jahren der Fall. Ihre Stimme funktioniere zwar grundlegend noch, doch sie könne nicht mehr mit ihr "arbeiten".