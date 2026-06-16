Der frühere Liverpool-Trainer vergleicht die Saison von Nick Woltemade und Deniz Undav – und ist sich sicher, dass die Bedingungen in Stuttgart beiden Stürmern gut taten respektive tun.
Für Deniz Undav und Nick Woltemade ist die zurückliegende Saison sehr unterschiedlich verlaufen. Während der eine beim VfB Stuttgart zum Toptorjäger avancierte (19 Bundesliga-Treffer) und in die Champions League einzog, kam der andere bei Newcastle United in der Rückrunde zunehmend weniger zum Einsatz. Die neuen Kräfteverhältnisse zeigen sich nun auch bei der deutschen Nationalmannschaft: Undav gelangen gegen Curacao (7:1) als erster Einwechselspieler zwei Vorlagen und ein Tor, Woltemade blieb 90 Minuten auf der Bank.