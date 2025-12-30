1 Der ehemalige Sportdirektor des VfB Stuttgart, Sven Mislintat. Foto: dpa/David Inderlied

Der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka unterschreibt langfristig, ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Ao Tanaka besteht nicht.











Fortuna Düsseldorf hat den ersten Transfer unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat perfekt gemacht. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wechselt der japanische Nationalspieler Satoshi Tanaka vom vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima an den Rhein. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.