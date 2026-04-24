Ex-VfB-Spieler: Mario Gomez und seine Frau haben sich getrennt

1 Der damalige Fußballer Mario Gomez und seine Frau Carina im Jahr 2017 (Archivbild). Foto: Felix Hörhager/dpa

Vor rund zehn Jahren heirateten die beiden, bekamen drei gemeinsame Kinder. Nun wird bekannt: Der ehemalige VfB-Spieler Mario Gomez und seine Frau gehen getrennte Wege.











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Der frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez und seine Frau Carina haben sich getrennt. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Gomez’ Rechtsanwalt, Christian Schertz, dass das Paar sich bereits vor geraumer Zeit getrennt habe. Er bat auch im Interesse der gemeinsamen Kinder die Privatsphäre der Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.