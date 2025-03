Ex-VfB-Profi und -Nationalspieler: Steigt Maurizio Gaudino beim VfR Aalen ein?

1 Maurizio Gaudino ist beim Oberligisten VfR Aalen im Gespräch. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfR Aalen hat Interesse an Maurizio Gaudino. Nach Informationen unserer Redaktion ist der Ex-VfB-Profi und frühere Nationalspieler beim Fußball-Oberligisten ein heißer Kandidat als sportlicher Berater.











Der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga ist für den VfR Aalen nur noch in der blanken Theorie machbar. Der Oberligist liegt als Tabellen-Vierter bereits 19 Punkte hinter Platz zwei, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, die Ausnahmemannschaft der SG Sonnenhof Großaspach ist als Spitzenreiter sogar 30 Zähler enteilt. Doch die Aalener befinden sich ohnehin im Neuaufbau– und da taucht nun ein prominenter Name auf: Nach Informationen unserer Redaktion ist Maurizio Gaudino als sportlicher Berater heiß im Gespräch. Anfang März war er beim Derby gegen den TSV Essingen (2:0) auf Einladung des Vereins im Stadion.