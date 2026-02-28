Ex-Trainer des VfB Stuttgart: Tim Walter feiert Comeback bei den „Störchen“

Beim VfB Stuttgart blieb Tim Walter glücklos – und wurde nach nur einem halben Jahr gefeuert. Jetzt feiert der Trainer ein erfolgreiches Comeback für Holstein Kiel.
Holstein Kiel hat beim Comeback von Trainer Tim Walter in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest einen Teilerfolg gefeiert. Im Heimspiel gegen die SV Elversberg gab es für die Norddeutschen vor 12.086 Zuschauern ein 1:1 (0:0). Nach zuvor fünf Pflichtspielniederlagen in Serie bleiben die „Störche“ mit 25 Punkten auf Platz 14. Elversberg dagegen verpasste mit jetzt 45 Zählern den Angriff auf die Tabellenspitze.