Ex-Trainer des VfB Stuttgart: Pellegrino Matarazzo ärgert Diego Simeone

Der frühere VfB-Coach ist zurück im Geschäft – und erzielt bei seinem Debüt in Spanien direkt einen Achtungserfolg gegen seinen prominenten Trainerkollegen, der ihn lobt.
Gut ein Jahr war er ohne Job, jetzt hat Pellegrino Matarazzo wieder eine Aufgabe – eine durchaus reizvolle: Der frühere Trainer des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim soll in der ersten spanischen Liga Real Sociedad in die Erfolgsspur führen, die der baskische Club zuletzt verlassen hatte: Nach fünf Teilnahmen am internationalen Geschäft in Folge zwischen 2020 und 2025 läuft es in dieser Saison unrund, zur Winterpause stieg Matarazzo beim Abstiegskandidaten ein – und debütierte nun am Sonntagabend mit einem anspruchsvollen Spiel.