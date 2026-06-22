Die Schauspielerin Nina Kunzendorf liest in Fellbach. Im Interview spricht sie über ihre schwäbischen Wurzeln und ihre riesige Freude über die Fortsetzung der Krimireihe „Spuren“.
Sie gehört zu den profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Die größte Aufmerksamkeit erreichte Nina Kunzendorf an der Seite von Joachim Krol als Kommissarin Conny Mey im Frankfurter „Tatort“. Nach fünf Einsätzen quittierte sie allerdings den Dienst, um nicht auf diese Rolle festgelegt zu werden. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach gastiert die 54-Jährige nun in einer gemeinsamen Lesung mit dem ebenfalls als Frankfurter TV-„Tatort“-Kommissar bekannten Wolfram Koch in der Schwabenlandhalle. Gemeinsam lesen sie als Höhepunkt der mehrmonatigen Reihe „Künstlerpaare – Beziehungskunst“ an diesem Donnerstag, exakt an Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag, aus dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch; Titel des legendären Buches: „Wir haben es nicht gut gemacht“. Die Kulturgemeinschaft Fellbach kündigt den Abend im Uhlandsaal so an: „Die Zuhörer erwartet am 25. Juni ein Sprachkunstwerk und Beziehungsdrama, das Koch und Kunzmann entfesseln werden.“ Wenige Tage davor stellt sich Nina Kunzendorf den Fragen unserer Redaktion.