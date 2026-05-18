Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Woltemade meldet sich zurück

Der frühere Stuttgarter trifft erstmals seit Dezember wieder für Newcastle United – und nun besteht noch die Chance, in einen internationalen Wettbewerb einzuziehen.

Nick Woltemade hat seine Torflaute in der englischen Premier League beendet. Mit Newcastle United besiegte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart den Abstiegskandidaten West Ham United mit 3:1. Nach einem Ballgewinn von Harvey Barnes passte dieser im Strafraum zu Woltemade, der nur noch vollenden musste. Das Team von Trainer Eddie Howe ging durch den Tor des Nationalspielers mit 1:0 in Führung. William Osula erzielte später die weiteren Treffer.

Woltemades Tor kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um noch einmal bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu punkten. Am Donnerstag steht die Kadernominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Woltemade hat gute Chancen, ins Aufgebot berufen zu werden. Der Mittelstürmer kam bei den vergangenen beiden Länderspielen gegen Ghana und die Schweiz zum Einsatz, blieb jedoch – wie zuletzt auch in der Premier League – ohne eigenen Torerfolg.

Erster Treffer seit Dezember

Seine zuvor letzten Treffer in der höchsten englischen Spielklasse erzielte Woltemade am 20. Dezember vergangenen Jahres. Beim 2:2 gegen den FC Chelsea gelang im ein Doppelpack. Nun bestritt der Angreifer sein 50. Spiel für Newcastle United. Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart im vergangenen Sommer hat er elf Tore erzielt und weitere fünf Tore vorbereitet. Nach der Partie bedankte sich der Nationalspieler bei den Fans auf Instagram „für die tolle Stimmung“ in Newcastles Heimspielstätte St. James’ Park.

Durch den Heimsieg hat das Howe-Team theoretisch noch die Chance auf eine Teilnahme an der Conference League. Die Entscheidung fällt am Wochenende beim letzten Spieltag der Saison. Der Tabellenelfte aus Newcastle trifft auswärts auf den 13. FC Fulham. Newcastle ist punktgleich mit drei weiteren Clubs, der Rückstand auf den Conference-League-Platz beträgt drei Zähler. Die Mannschaft um Woltemade benötigt also einen Sieg, um in einen internationalen Wettbewerb einzuziehen. Zudem braucht es Schützenhilfe von den direkten Konkurrenten FC Chelsea, AFC Sunderland und FC Brentford.

Ein Grund für Woltemades Wechsel in die Premier League war damals unter anderem die langfristige Aussicht auf Champions League-Fußball. Der Mittelstürmer kam dann in der laufenden Saison auf zehn Einsätze in der Königsklasse und erzielte dabei einen Treffer. Im Achtelfinale gegen den FC Barcelona war allerdings Schluss für Newcastle United – und nun geht es um die Conference League.