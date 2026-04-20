Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Werner erzielt erstes MLS-Tor bei Sieg im Spitzenspiel

Was hat Timo Werner noch drauf? Das war die große Frage, als er im Winter von RB Leipzig in die MLS zu den San José Earthquakes wechselte. Die Antwort gibt er auf dem Platz.

Timo Werner hat sein erstes Tor in der Major League Soccer erzielt und beim Sieg der San José Earthquakes im Spitzenspiel gegen Los Angeles FC mit einer starken Leistung überzeugt. Beim 4:1 (0:0) hatte der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart nur drei Minuten vor seinem Treffer zum 2:0 (56. Minute) bereits das Führungstor mit einem uneigennützigen Pass vorbereitet.

Ousseni Bouda war Nutznießer der Vorlage von Werner, der im Strafraum quer gelegt hatte. Ein Eigentor von Ryan Porteous (58.) sorgte für das 3:0, ein weiteres Eigentor durch Reid Roberts in der 74. Minute war der einzige Treffer für die Gastgeber. Erneut Bouda traf noch zum 4:1.

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Sogar bei den gegnerischen Fans beliebt: Timo Werner. Foto: Getty Images via AFP

Werner mit San José weiter in der Erfolgsspur

Mit dem siebten Sieg im achten Saisonspiel zog San José in der Western Conference nach Punkten mit den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller gleich. Beide Teams haben an der Spitze der Tabelle nun 21 Zähler. LAFC verlor durch die zweite MLS-Niederlage in Serie etwas den Anschluss und kommt wie die Seattle Sounders und Real Salt Lake auf 16 Punkte.

Werner war im Winter von RB Leipzig in die USA gewechselt. Nach Monaten als Reservist bei den Sachsen kommt der 30-Jährige für San José in 276 Minuten Einsatzzeit nun auf drei Vorlagen und ein Tor.