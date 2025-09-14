Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: „Musste eine Rede halten“ – Nick Woltemade direkt im Mittelpunkt

Nach seinem Traumdebüt für Newcastle United gibt der frühere Stuttgarter Einblicke in die Kabinen-Feier – und erhält ein großes Lob von seinem Trainer.

Nick Woltemade strahlte, als er in den Katakomben des St. James’ Park auf seinen ersten hochemotionalen Nachmittag in Diensten von Newcastle United zurückblickte. „Der Tag hätte nicht besser sein können, ich könnte nicht glücklicher sein“, sagte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart am Samstagabend den vereinseigenen Medien seines neuen Clubs, den er bei seinem Debüt direkt zum 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers geschossen hatte.

Nach einer Flanke von Jacob Murphy schraubte sich Woltemade in der 29. Minute in die Höhe, um wuchtig unter die Latte abzuschließen. „Ich habe an meinem Kopfballspiel schon in Stuttgart gearbeitet. Das werden wir hier weiter tun. Mit meiner Größe muss man auch Kopfballtore machen", so der 23-Jährige, der auch Vorlagengeber Murphy lobte: „Der Ball kam perfekt. Dann habe ich einfach nur die Augen geschlossen und ihn reingemacht."

Lob gab es im Anschluss auch von Newcastle-Trainer Eddie Howe. Für das Tor („brillant erzielt“), aber auch für den Auftritt insgesamt: „Er war sehr stark, ich war sehr zufrieden mit ihm.“ Taktisch habe Woltemade bereits verstanden, wie man spielen und ins Pressing kommen wolle. Und das nach nur zwei Trainingseinheiten: „Das ist immer schwierig. Er hat viele Informationen aufgenommen an den Tagen davor.“

Trainer Eddie Howe war zufrieden mit Nick Woltemade. Foto: imago/Shutterstock

Nach 65 Minuten war Woltemades Arbeitstag dann beendet – auf dem Platz zumindest. In der Kabine stand er im Anschluss nochmals voll im Fokus. „Ich musste eine Rede halten“, berichtete der Stürmer – und war von seiner Performance nicht restlos begeistert: „Die Rede hat mir nicht gefallen, weil ich müde vom Spiel war und mein Englisch nicht mehr so gut.“ Was er sagte? „Daran erinnere ich mich gar nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich glücklich bin, hier zu sein. Und ich habe Jacob nochmal für die Flanke gedankt.“

Am Donnerstag kann Woltemade dann wieder in seinem Kern-Aufgabengebiet auf dem Rasen glänzen – auf der ganz großen Bühne: Zum Auftakt der Champions League empfängt Newcastle den FC Barcelona.