Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: „Mit dem Kopf nicht da“ – Guirassy droht die Bank

Serhou Guirassy steckt bei Borussia Dortmund in einer Krise. Setzt Trainer Niko Kovac seine einstige Lebensversicherung nun auf die Bank?

Von der Tormaschine zum Sorgenkind: Serhou Guirassy steckt bei Borussia Dortmund in einer Krise - und ist längst nicht mehr unantastbar. „Wir werden ihm helfen“, versprach Trainer Niko Kovac zuletzt und gab sich trotz der anhaltenden Flaute seines Stürmers zuversichtlich: „Er wird da wieder rauskommen, da machen wir uns keine großen Sorgen.“ Doch wie lange hält dieser Geduldsfaden noch?

Guirassy hat seit seinen vier Treffern an den ersten drei Spieltagen nur noch ein einziges Bundesliga-Tor nachgelegt, Ende Oktober war das. Auch beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt zum Jahresauftakt blieb der 29-Jährige blass, verschuldete sogar einen Elfmeter. „Jeder Stürmer muss immer mal wieder durch so eine Durststrecke. Das gehört zum Fußball. Es ist ganz klar: Ich halte ihm weiterhin die Stange", sagte Kovac, der so langsam aber sicher vor einem Dilemma steht.

Einerseits will der 54-Jährige seiner einstigen Lebensversicherung weiter das Vertrauen schenken, andererseits aber auch gute Leistungen belohnen. Herausforderer Fábio Silva wäre die erste Option, um Guirassy am Dienstag gegen Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky) eine Denkpause auf der Bank zu verschaffen. „Der ist hungrig und wartet auf seine Chance. Und als Trainer musst du dann irgendwann gerecht sein“, urteilte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky: „Ob Guirassy das dann einsehen wird, das ist die große Frage.“

38 Treffer in der Vorsaison

Der Nationalstürmer Guineas hatte zuletzt immer wieder genervt auf Auswechslungen reagiert, ließ sich auf dem Spielfeld schnell hängen. „Er schaut traurig aus, spielt nicht mit Freude“, sagte Matthäus: „Guirassy ist zur Zeit sicher mit dem Kopf nicht 100-prozentig da. Ich weiß nicht, was ihn ablenkt. Vielleicht arbeitet der Kopf zu viel.“ Die Ansage des ehemaligen Weltmeisters: „Er sollte weniger nachdenken und einfach wieder Tore schießen“, so Matthäus.

In der Vorsaison erzielte Guirassy wettbewerbsübergreifend 38 Treffer, Kovac setzte bislang trotz Flaute uneingeschränkt auf seinen mit fünf Saisontoren „immer noch besten Angreifer.“ Doch auch dem Coach gehen irgendwann die Argumente aus. „Jeder einzelne bekommt seine Chance, und dann musst du sofort da sein. Wir werden viele Spiele haben, von daher werden wir nicht mit elf Spielern durchspielen, sondern auch das ein oder andere Mal rotieren. Mal früher, mal später“, sagte Kovac.

„Alles kann er nicht verlernt haben“, sagte Matthäus. Und auch seine Mitspieler wollten noch nicht zu sehr schwarzmalen. „Serhou arbeitet jeden Tag hart. Er macht viele Wege, die er sonst nicht gemacht hat“, sagte Innenverteidiger Waldemar Anton: „Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder trifft.“

Ob er diese Zeit bekommt, entscheidet Kovac.