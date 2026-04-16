Nick Woltemade war bei der TV-Show „Experte für Alles“ von Klaas Heufer-Umlauf zu Gast. Dort bekam er Gesangstraining – und übte schonmal die Nationalhymne für die WM im Sommer.

„Einigkeit und Recht und Freiheit...“ – diese Wörter werden auch im Sommer wieder in den Wohnzimmern und Kneipen der Bundesrepublik ertönen, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika im Einsatz ist. Mit von der Partie wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch Nick Woltemade sein. Der ehemalige VfB-Stürmer stand zuletzt trotz Formkrise im Kader von Julian Nagelsmann.

Die Vorbereitungen für das Turnier im Sommer laufen beim 24-Jährigen bereits auf Hochtouren – jedoch nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Mikrofon. Denn Woltemade war jüngst bei der Show „Experte für Alles” von Entertainer Klaas Heufer-Umlauf zu Gast – um eines zu Lernen: das Singen der Nationalhymne. „Ich wollte das eh schon mal machen“, verrät Woltemade zu Beginn der Ausgabe.

Chandelier wird zum Endgegner von Woltemade

Damit das Training von Erfolg gekrönt ist, hat Heufer-Umlauf einen hochkarätigen Gesangstrainer für den Nationalspieler organisiert: Norbert Meyn, Professor für Gesang am Londoner Royal College of Music. Der bejaht die Frage des Entertainers, ob denn jeder singen lernen könne – macht Woltemade damit Hoffnung. Der Stürmer gesteht derweil, nicht gerne zu singen, da er „überhaupt nicht“ singen könne.

Unsere Empfehlung für Sie Ex-Profi des VfB Stuttgart Woltemade schwärmt vom Zusammenspiel mit Undav Der Stürmer von Newcastle United lobt seinen früheren Stuttgarter Teamkollegen in den höchsten Tönen.

Um Woltemades Gesangstalent zu testen, hat Heufer-Umlauf sich ein Lied für den Nationalspieler überlegt, das dieser mit ihm zum Besten geben soll: Chandelier von Sia. Heufer-Umlauf gesteht selbst „Der Song ist nicht ganz einfach“ aber Woltemade solle sich schließlich Ziele setzen. Der nimmt es mit Humor – und gibt im Duett mit Heufer-Umlauf alles – zum Leidwesen der TV-Zuschauer. Denn viele Töne trifft Woltemade nicht, wobei auch Heufer-Umlauf nicht zu glänzen weiß. Gesangstrainer Meyn kann sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Zuschauer feiern Woltemades Auftritt

„Das hat ja nichts mit der Nationalhymne zu tun“, beschwert sich Woltemade nach der Gesangsprobe und kommt selbst aus dem Lachen über die eigene Leistung kaum heraus. Bei den anschließenden Gesangsübungen gibt Woltemade alles. Und tatsächlich: das Training scheint sich bezahlt zu machen. Denn beim abschließenden Vorsingen der Nationalhymne trifft Woltemade dann doch noch den einen oder anderen Ton. Sein Fazit fällt entsprechend positiv aus: „Das hat echt Spaß gemacht.“

Nick Woltemade bei der Nationalhymne. Foto: IMAGO/MIS

Für seine Teilnahme an der ProSieben-Show wird Woltemade in den sozialen Medien von den Zuschauern gefeiert. „Geiler Typ, hätte ich nicht erwartet“, meint ein Nutzer. Ein weiterer schreibt: „Mega sympathisch und zugänglich der Nick“. Und auch eine Idee, wie Heufer-Umlauf bei der WM Seite an Seite mit Woltemade die Nationalhymne singen könnte, ist zu lesen: „Klaas könnte ja Einlaufkind bei Woltemade machen“, witzelt ein User.