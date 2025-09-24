Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers: So sieht Nyamekye Awortwie-Grant das Duell mit dem VfB II

Nyamekye Awortwie-Grant wechselte vor der Saison von den Stuttgarter Kickers zu Energie Cottbus und machte bisher jedes Spiel von Beginn an. Ausgerechnet gegen den VfB II fehlt er nun.
Er war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum, arbeitete sich bei den Aktiven über Clubs wie VfB Neckarrems, VfL Pfullingen, TSG Balingen und die Stuttgarter Kickers nach oben. Nun hat sich Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) beim Drittligisten FC Energie Cottbus einen Stammplatz erkämpft. Am Freitag (19 Uhr) geht es gegen den VfB Stuttgart II – allerdings ohne den 25-Jährigen.