Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers: Angebot liegt vor – Kehrt Paul Polauke zu den Blauen zurück?

Er erzielte als Verteidiger sechs Saisontore und gilt als zweikampfstarker Mentalitätsspieler. Paul Polauke liegen einige Anfragen vor – eine davon von den Stuttgarter Kickers.
Es besteht Bedarf auf dieser Position bei den Stuttgarter Kickers. Nach dem Kreuzbandriss von Jacob Danquah umso mehr. Kein Wunder, dass der Fußball-Regionalligist bei der Suche nach zuverlässigen Kräften fürs Abwehrzentrum für die neue Saison auch auf einen alten Bekannten gestoßen ist: Paul Polauke. Nach Informationen unserer Redaktion steht der 26-Jährige bei den Planspielen der Blauen weit oben auf der Liste und hat auch ein Angebot vorliegen.