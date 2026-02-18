Ex-Profi des VfB Stuttgart: Woltemade torlos bei Newcastles Kantersieg in der Champions League

1 Nick Woltemade (zweiter von links) ging beim 6:1-Kantersieg Newcastles gegen Karabach leer aus. Foto: Uncredited/AP/dpa/Uncredited

Newcastle United erzielt im Hinspiel der Zwischenrunde sechs Treffer - aber Nick Woltemade geht leer aus. Dafür trifft ein anderer Stürmer gleich viermal.











Mit Nick Woltemade in der Startelf hat Newcastle United in der Champions League einen riesengroßen Schritt Richtung Achtelfinale getan. Der Premier-League-Club feierte im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan einen 6:1 (5:0)-Kantersieg. Woltemade, der beim jüngsten 3:1 im FA-Cup bei Aston Villa seine 14 Pflichtspiele andauernde Torlosigkeit beendet hatte, konnte keinen Treffer beisteuern. Dafür zeigte sich sein Sturmpartner in absoluter Torlaune.