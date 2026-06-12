Ex-Profi des VfB Stuttgart: Wataru Endo verpasst die WM - und macht Schluss im Nationalteam

Der frühere Stuttgarter muss seine Teilnahme an der Endrunde verletzungsbedingt absagen - und traut seinen Teamkollegen Großes zu.
Im Februar hatte sich Wataru Endo einen Bänderriss im Fuß zugezogen und seitdem an seinem Comeback gearbeitet, jetzt aber ist klar: Es reicht nicht für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Der frühere Profi des VfB Stuttgart war zwar ins Vorbereitungscamp der japanischen Nationalmannschaft mitgereist und auch im Test gegen Island (1:0) aufgelaufen, muss nun aber passen.