Ex-Profi des VfB Stuttgart: Wataru Endo verpasst die WM - und macht Schluss im Nationalteam

Im Februar hatte sich Wataru Endo einen Bänderriss im Fuß zugezogen und seitdem an seinem Comeback gearbeitet, jetzt aber ist klar: Es reicht nicht für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Der frühere Profi des VfB Stuttgart war zwar ins Vorbereitungscamp der japanischen Nationalmannschaft mitgereist und auch im Test gegen Island (1:0) aufgelaufen, muss nun aber passen.

Wataru Endo absolvierte 73 Länderspiele für Japan „Seit meiner Verletzung habe ich bis zu diesem Zeitpunkt alles in meiner Macht Stehende getan, also bereue ich es überhaupt nicht“, wird der 33-Jährige auf der Homepage seines Vereins FC Liverpool zitiert – und kündigt dort zugleich das Ende seiner Karriere im Nationaltrikot an: „Von nun an werde ich als einer der Fans die japanische Nationalmannschaft anfeuern.“ Insgesamt absolvierte er 73 Länderspiele, in denen ihm vier Tore gelangen. Für ihn wurde Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach nachnominiert.

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Endo stand von 2019 bis 2023 beim VfB unter Vertrag. Foto: Pressefoto Baumann

Der japanischen Nationalelf traut Endo bei der WM eine Menge zu. „Ich bin stolz darauf, dass ich seit der WM in Katar als Kapitän dieses Team geführt und es gemeinsam zu einer Gruppe weiterentwickelt habe, die das Ziel WM-Sieg selbstbewusst aussprechen kann“, so Endo im sozialen Netzwerk X. „Das aktuelle Team ist wirklich ein großartiges Team. Es wird jede Widrigkeit überwinden.“ Der japanische WM-Kader verfügt laut dem Portal transfermarkt.de über einen Gesamtmarktwert von insgesamt 271 Millionen Euro und zählt bei der Endrunde in Amerika zu den Geheimfavoriten.