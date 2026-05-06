Ex-Profi des VfB Stuttgart: VfB erhält Nachzahlung für Silas-Transfer

1 Silas fehlt dem FSV Mainz 05 derzeit verletzt. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Vor vier Monaten wechselte der Flügelstürmer zum FSV Mainz 05, dessen Verbleib in der Bundesliga nun rechnerisch feststeht. Davon profitieren auch die Stuttgarter finanziell.











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Dass der FSV Mainz 05 in der Bundesliga bleiben würde, hatte sich schon länger abgezeichnet. Seit dem Wochenende herrscht endgültig Klarheit: Nach dem 2:1-Sieg beim FC St. Pauli können die Rheinhessen auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Das hat für den VfB Stuttgart positive finanzielle Folgen: Durch den Klassenverbleib wird eine Nachzahlung für den Transfer von Flügelstürmer Silas fällig, der Anfang Januar aus Bad Cannstatt nach Mainz gewechselt war.