Ex-Profi des VfB Stuttgart: Übler Volltreffer – Konstantinos Mavropanos und der Schuss von Erling Haaland

Konstantinos Mavropanos spielte einst beim VfB Stuttgart. Nun hat er in der englischen Premier League einen üblen Gesichtstreffer kassiert. Der „Übeltäter“ war Erling Haaland.
3:0 gewann Manchester City das Duell in der englischen Premier League gegen West Ham United – in der Vorrunde. Konstantinos Mavropanos wurde damals lediglich eingewechselt. Der frühere Abwehrspieler des VfB Stuttgart kam in die Partie, als Erling Haaland bereits zweimal getroffen hatte und das Endergebnis schon stand. Am vergangenen Wochenende stand das Rückspiel an – mit Mavropanos in der Hauptrolle.