Ex-Profi des VfB Stuttgart: Enzo Millot gewinnt die AFC Champions League

1 Jubel bei Al Ahli und Enzo Millot (links hinten) über den Titel am Samstagabend Foto: AFP

Der frühere Stuttgarter Offensivspieler holt in seiner ersten Saison mit Al Ahli den Titel in der asiatischen Königsklasse – und steht dabei im Endspiel in der Startelf.











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Vor elf Monaten holte er mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal – jetzt hat Enzo Millot einen weiteren Titel in der Tasche: Der 23-jährige Mittelfeldspieler gewann mit dem saudischen Club Al Ahli die AFC Champions League – das asiatische Pendant zur Königsklasse in Europa. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft des deutschen Trainers Matthias Jaissle mit 1:0 nach Verlängerung gegen den japanischen Erstligisten Machida Zelvia durch.