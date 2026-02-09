Ex-Profi des VfB Stuttgart: Die Kritik an Nick Woltemade wird lauter

Nach einem starken Start steckt der Stürmer bei Newcastle United in seiner ersten Krise. Zuletzt sorgte eine Elfmeter-Szene für Gesprächsstoff.
Angefangen hatte alles sehr vielversprechend. In seinen ersten fünf Ligaspielen für Newcastle United steuerte Nick Woltemade vier Treffer bei, die Fans der Magpies besangen ihn in Liedern, der Neuzugang vom VfB Stuttgart war in aller Munde. Inzwischen aber hat sich der Wind gedreht. Seit 13 Pflichtspielen wartet Woltemade nun schon auf einen Treffer – und auch sonst fehlte ihm zuletzt des Öfteren die Bindung zum Spiel, sodass er inzwischen immer mal wieder von der Bank kommt und kein unumstrittener Stammspieler mehr ist.