Ex on the Beach 2023

Der Startcast von "Ex on the Beach" 2023: Roman, Carina, Jonny, Paulina, Kimi und Chiara (v.l.)

Welche Kandidaten in der 4. Staffel von „Ex on the Beach“ aufeinandertreffen, haben wir für Sie im Artikel zusammengefasst.









Seit dem 25. April 2023 treffen in der 4. Staffel von „Ex on the Beach“ Ex-Partner aufeinander, um offene Rechnungen zu begleichen und vielleicht auch eine neue oder alte Liebe (wieder) zu finden. Auf welche Kandidaten Sie sich freuen können, haben wir zusammengefasst.

Wer ist bei „Ex on the Beach“ 2023 dabei?

Von Beginn an ziehen folgende Kandidaten ein:

Paulina Ljubas : 26 Jahre alt, Influencerin aus Köln (auch bekannt aus: Köln 50667 und Temptation Island VIP)

: 26 Jahre alt, Influencerin aus Köln (auch bekannt aus: Köln 50667 und Temptation Island VIP) Chiara Antonella : 25 Jahre alt, Influencerin au Eckental (auch bekannt aus: Love Island)

: 25 Jahre alt, Influencerin au Eckental (auch bekannt aus: Love Island) Kimi: 25 Jahre alt, Techniker aus Heilbronn

25 Jahre alt, Techniker aus Heilbronn Jonny Jaspers : 29 Jahre alt, selbstständiger Gastronom aus Köln (auch bekannt aus: Köln 50667 Temptation Island)

: 29 Jahre alt, selbstständiger Gastronom aus Köln (auch bekannt aus: Köln 50667 Temptation Island) Roman Gross : 23 Jahre alt, ITTechniker aus Tulln (Österreich)

: 23 Jahre alt, ITTechniker aus Tulln (Österreich) Carina: 23 Jahre alt, Influencerin aus Bielefeld (auch bekannt aus: Love Island und Are You the One?)

Und diese Ex-Partner (und weitere) kommen noch dazu:

Yasin Mohamed : 31 Jahre alt, Fitnessstudioleiter aus München (auch bekannt aus: Germany Shore, Temptation Island und Kampf der Realitystars)

: 31 Jahre alt, Fitnessstudioleiter aus München (auch bekannt aus: Germany Shore, Temptation Island und Kampf der Realitystars) Tobias Pietrek : 32 Jahre alt, Berufskraftfahrer aus Köln (auch bekannt aus: Love Island)

: 32 Jahre alt, Berufskraftfahrer aus Köln (auch bekannt aus: Love Island) Laura : 22 Jahre alt, aus Neuss/Düsseldorf (auch bekannt aus: Temptation Island)

: 22 Jahre alt, aus Neuss/Düsseldorf (auch bekannt aus: Temptation Island) Bella Janice : 23 Jahre alt (auch bekannt aus der aktuellen Temptation IslandStaffel)

: 23 Jahre alt (auch bekannt aus der aktuellen Temptation IslandStaffel) Germain Wolf : 25 Jahre alt, aus Berlin (auch bekannt aus: Paradise Hotel und Are You the One?)

: 25 Jahre alt, aus Berlin (auch bekannt aus: Paradise Hotel und Are You the One?) Max Wilschrey : 27 Jahre alt, Profifußballer aus Köln (auch bekannt aus: Die Bachelorette)

: 27 Jahre alt, Profifußballer aus Köln (auch bekannt aus: Die Bachelorette) Vanessa : 26 Jahre alt, Erzieherin und Masseurin aus Hamburg (auch bekannt aus: Are You the One?

: 26 Jahre alt, Erzieherin und Masseurin aus Hamburg (auch bekannt aus: Are You the One? Mike Hessel : 23 Jahre alt, Be und Entlader einer Versandfirma (auch bekannt aus: Are You the One?

: 23 Jahre alt, Be und Entlader einer Versandfirma (auch bekannt aus: Are You the One? Jessica Hnatyk : 21 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (auch bekannt aus: Are You the One?)

: 21 Jahre alt, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (auch bekannt aus: Are You the One?) Anastasia Hale : 23 Jahre alt, Playmate aus Berlin

: 23 Jahre alt, Playmate aus Berlin Beverly : 29 Jahre alt, Makeup-Artistin aus Wien (Österreich) (auch bekannt aus: Beauty and the Nerd)

: 29 Jahre alt, Makeup-Artistin aus Wien (Österreich) (auch bekannt aus: Beauty and the Nerd) Maurice Furkert : aus Berlin

: aus Berlin Bocc : 24 Jahre alt, Mechatroniker aus Viernheim (auch bekannt aus: Love Island)

: 24 Jahre alt, Mechatroniker aus Viernheim (auch bekannt aus: Love Island) Laura Mania : 23 Jahre alt, aus Kassel (auch bekannt aus: Love Island)

: 23 Jahre alt, aus Kassel (auch bekannt aus: Love Island) Dominik Brcic : aus Österreich (auch bekannt aus: Are You the One? und Temptation Island VIP)

: aus Österreich (auch bekannt aus: Are You the One? und Temptation Island VIP) Marwin Klute : 24 Jahre alt, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hameln (auch bekannt aus: Are You the One?)

: 24 Jahre alt, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen aus Hameln (auch bekannt aus: Are You the One?) Sasa: 23 Jahre alt, Angestellter in einem Familienunternehmen aus Berlin (auch bekannt aus: Are You the One?)

„Ex on the Beach“ Staffel 4: Sendetermine

Die 4. Staffel von „Ex on the Beach“ läuft bereits seit Dienstag, den 25. April 2023. Wöchentlich wird jeweils dienstags eine Folge auf RTL+ verfügbar sein. Insgesamt wird es 18 Folgen geben:

1. Folge: 25. April 2023

2. Folge: 02. Mai 2023

3. Folge: 09. Mai 2023

4. Folge: 16. Mai 2023

5. Folge: 23. Mai 2023

6. Folge: 30 Mai 2023

7. Folge: 06. Juni 2023

8. Folge: 13. Juni 2023

9. Folge: 20. Juni 2023

10. Folge: 27. Juni 2023

11. Folge: 04. Juli 2023

12. Folge: 11. Juli 2023

13. Folge: 18. Juli 2023

14. Folge: 25. Juli 2023

15. Folge: 01. August 2023

16. Folge: 08. August 2023

17. Folge: 15. August 2023

18. Folge: 22. August 2023

Alle Staffeln von „Ex on the Beach“ können Sie mit einem Abo bei RTL+ auf der Plattform anschauen.