Ex-OB von Ditzingen: Alfred Fögen ist verstorben

Die Stadt Ditzingen trauert um ihren früheren Oberbürgermeister und Ehrenbürger Alfred Fögen. Mit ihm an der Spitze hat sich die Stadt maßgeblich verändert.
Alfred Fögen sagte immer, dass sich sein Amtsnachfolger Michael Makurath viel größeren Herausforderungen stellen müsse, als er in seiner Zeit als Rathauschef. Dass er sein eigenes Wirken stets hinten anstellte, war typisch für den Verwaltungsfachmann – der jetzt im Alter von 89 verstorben ist. Bescheidenheit attestierten ihm seine Weggefährten gleich mehrfach.