Ex-Mittelfeldspieler des VfB: Happy End dank Egloff - KSC gewinnt mit Jubilar Wanitzek

1 Der Karlsruher Lilian Egloff (r) und der Münsteraner Jorrit Hendrix kämpfen um den Ball. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Zum Saisonstart bieten Karlsruhe und Münster ein unterhaltsames Spiel. Für Wanitzek ist es ein besonderes Jubiläum, das Siegtor erzielt Ex-VfB Spieler Lilian Egloff.











Am Ende darf sich Jubilar Marvin Wanitzek doch noch über den erfolgreichen Saisonstart mit dem Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga freuen. Angeführt vom Kapitän setzten sich die Badener nach einem Traumstart und einem späten Ausgleich mit 3:2 (2:1) gegen den SC Preußen Münster durch. In Überzahl und trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung hatten die Gastgeber zittern müssen.