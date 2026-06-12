Ruhestand ja – vollständiger Rückzug nein: Der frühere Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt dem Staatsministerium auch nach seinem Abschied noch organisatorisch verbunden

Er ist seit fast vier Wochen weg – aber eben doch nicht so ganz. Vor allem aber kehrt Winfried Kretschmann eines Tages zurück in die Villa Reitzenstein. Nicht als Regierungschef, sondern als Porträt. Das Gemälde des langjährigen Ministerpräsidenten soll nach seinem Ausscheiden seinen Platz in der „Ahnengalerie“ der früheren Regierungschefs des Landes finden – am Ende der Gemäldereihe im Erdgeschoss des Regierungssitzes, gleich neben dem Porträt von Stefan Mappus.

Es ist der Brauch im Land, dass jeder Ministerpräsident – bisher allesamt Männer – nach seinem Ausscheiden aus dem Amt von einem Künstler seiner Wahl verewigt wird. Allerdings kann das dauern: Das Porträt von Mappus wurde erst im Mai 2018 offiziell enthüllt – fast sieben Jahre nach dem Ende seiner kurzen Amtszeit im September 2011.

Ministerpräsidenten unter sich: Winfried Kretschmann macht Platz für Cem Özdemir. Foto: BERND WEISSBROD/AFP

Kretschmann nicht auf sich allein gestellt

Das Porträt ist am Ende das, was in der Staatskanzlei von Kretschmann überdauern wird. Der sichtbare Schlusspunkt einer politischen Karriere. Doch was bleibt einem Ministerpräsidenten eigentlich in dem Moment, wenn die Amtsgeschäfte übergeben sind, die Staatskarosse nicht mehr vor der Tür wartet und der Nachfolger die Regierungsgeschäfte übernommen hat?

Die Antwort lautet: Mit dem Ruhestand verschwinden nicht automatisch alle Anbindungen an das Staatsministerium. Zumindest nicht vollständig. Der grüne Alt-Ministerpräsident ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Für sogenannte „nachwirkende Aufgaben“ stehen ihm bei Bedarf zwei Mitarbeitende, Büroräume und die notwendigen Sachmittel zur Verfügung. Außerdem kann Kretschmann für amtsbezogene Termine weiterhin auf ein Fahrzeug und den Fahrerpool des Staatsministeriums zurückgreifen.

Dies hat der neue Ministerrat bereits am 13. Mai, dem Tag der Stabübergaben von Winfried Kretschmann an seinen Amtsnachfolger Cem Özdemir, in seiner ersten Sitzung beschlossen. „Die Unterstützung wird gewährt, weil weiterhin Aufgaben im Interesse des Landes wahrgenommen werden. Weitere Regelungen oder Gepflogenheiten bestehen nicht“, heißt es dazu aus dem Staatsministerium. Dies entspreche der bisherigen Praxis bei früheren Regierungschefs, sofern diese nach dem Ende ihrer Amtszeit keine andere Tätigkeit aufgenommen hätten. Die Finanzierung der Unterstützung ist durch einen Haushaltsvermerk geregelt und erfolgt aus den Mitteln des Staatsministeriums. Mehrkosten für Sachmittel oder Personal entstehen den Angaben zufolge nicht.

Auch eine andere Begleiterscheinung des Amtes ist für Kretschmann nicht zwangsläufig mit dem Ruhestand ausgestanden: die Sicherheitsmaßnahmen. Eine mögliche Gefährdung eines Regierungsmitglieds ende nicht automatisch mit dem Ausscheiden aus dem Amt, heißt es aus dem Staatsministerium. „Schutzmaßnahmen für ehemalige und aktive Mitglieder der Landesregierung werden jeweils nach dem Grad der Gefährdung festgelegt.“ Wie diese konkret aussehen, unterliegt allerdings im Ruhestand wie zu Amtszeiten der Geheimhaltung.

Winfried Kretschmann muss sich im Ruhestand keine finanziellen Sorgen machen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Und wie sieht es finanziell aus?

Nach dem Ministergesetz erhält Kretschmann in den ersten drei Monaten nach seinem Ausscheiden zunächst ein Übergangsgeld in Höhe seiner bisherigen Amtsbezüge. Diese dürften laut aktueller gesetzlicher Regelung bei rund 20.000 Euro Grundgehalt monatlich gelegen haben. Danach folgt ein Ruhegehalt, dessen Höhe sich nach der Dauer der Amtszeit richtet. Kretschmann dürfte den Höchstsatz von 71,75 Prozent mit seinen 15 Jahren im Amt längst erreicht haben. Wie hoch die Ruhebezüge konkret ausfallen, ist nach Angaben des Staatsministeriums derzeit dennoch nicht bekannt. Die Berechnung sei auch deshalb komplizierter, weil der langjährige Grünen-Politiker vor seiner Zeit als Regierungschef unter anderem Lehrer und Landtagsabgeordneter war.

Während die Höhe des Ruhegehalts noch berechnet wird, steht auch die Künstlerwahl für Kretschmanns Porträt noch aus. Um die Antwort auf die Frage, ob er dafür bereits jemanden im Sinn habe, drückte sich Kretschmann schon in den letzten Monaten seiner Amtszeit herum. Damit beschäftige er sich nicht, ließ er in einer Regierungspressekonferenz auf Journalistennachfrage wissen. Auch im Staatsministerium ist derzeit dazu nichts Neues bekannt.

Der Ministerpräsident a. D. weiß dennoch sehr genau, was ihm blüht – und dass es kein Entrinnen gibt. Bei der Enthüllung des Mappus-Porträts in der Villa Reitzenstein sagte der damalige Hausherr Kretschmann im Jahr 2018: „Am Ende hängen sie uns alle auf – zum Glück nur an die Wand.“