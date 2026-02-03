Ex-Mercedes-Chef vor Gericht: Was wusste Dieter Zetsche von manipulierten Dieselautos?

Dieter Zetsche sagt als Zeuge in der Dieselaffäre aus. Erst durch den VW-Skandal habe er von den Betrugstechniken gehört, sagte der Ex-Mercedes-Chef vor Gericht.
Dieter Zetsche ist zurück im Stuttgart-Modus. Dazu gehört, dass aus dem während eines Afrika-Urlaubs gewachsenen Vollbarts wieder der schneidige Schnauzer geworden ist. Der wurde während seiner Zeit als Daimler-Chef zum Markenzeichen des 73-Jährigen. Und so sah man ihn dann auch schon vergangene Woche bei der Weltpremiere der neuen S-Klasse. Einen entspannten Eindruck macht Dieter Zetsche weiterhin, ganz so wie früher, auch wenn sein Dienstag-Auftritt vor Gericht nicht gerade zu den Lieblingsterminen einer Wirtschaftsgröße gehört.