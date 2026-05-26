Ex-Kickers-Spieler Ralf Kettemann: Aufstieg mit SC Paderborn – das Erfolgsgeheimnis des „Menschenfängers“

Die Stuttgarter Kickers waren seine erste Profistation als Spieler, jetzt ist Ralf Kettemann als Trainer des SC Paderborn in die Bundesliga aufgestiegen. Was zeichnet ihn aus?
Stuttgarter Kickers? Wenn Ralf Kettemann auf die Erinnerungen an seine erste Profistation als Spieler angesprochen wird, dann gehen seine Mundwinkel nach oben. „Alles war so vertraut, so familiär, mit dem schönen Trainingsgelände mitten in der Natur. Und der damalige Trainer Minkwitz hat mich mit den Füßen auf dem Tisch und der Zigarette im Mund in seinem Büro empfangen“, erzählte der 39-Jährige in einem Interview mit unserer Redaktion im November 2025. Gut 17 Jahre später hat er als Trainer den SC Paderborn nach dem 2:1 n.V. im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg in die Fußball-Bundesliga geführt.