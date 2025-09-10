Ex-Jigger-and-Spoon-Bartender: Die etwas andere Bar – Neue Wein- und Cocktailbar eröffnet am Marienplatz

Im ehemaligen Madagascar Restaurant am Marienplatz passiert was. Ex-Jigger-and-Spoon-Bartender Uwe Heine und Tobias Lindner wollen hier eine etwas andere Bar eröffnen.
Dass ihre eigene Location wenig mit dem Ort zu tun haben wird, an dem Uwe Heine und Tobias Lindner lange Zeit zusammengearbeitet haben, ist auf den ersten Blick der Baustelle klar: helles Ambiente, weißer Stuck, durchlaufende Fensterfront – viel Jigger-and-Spoon-Flair ist hier nicht zu finden. Die beiden Bartender und frischgebackenen Gastronomen wollen im Herbst auf der Fläche des ehemaligen Restaurants Madagascar am Marienplatz eine neue Bar eröffnen: Brother Louis, wie der Sonnenkönig – nur nicht ganz so abgehoben. Der opulente Dekor im Stil des Barocks im Inneren hat sie zu dem Namen inspiriert.