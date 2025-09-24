Ex-Handballerin der HB Ludwigsburg: Vom Schock zum Neustart – Jenny Behrend einfach nur dankbar

Jenny Behrend gehört zu den Nationalspielerinnen, die das Aus bei der HB Ludwigsburg hart traf. Am Freitag spielt sie mit dem VfL Oldenburg im DHB-Pokal bei der TG Nürtingen.
Ob die schnelle Rückkehr nach Württemberg etwas Besonderes ist? Jenny Behrend antwortet professionell: „Nein, für mich geht es einzig und allein ums Weiterkommen mit meinem Club“, sagt die Nationalspielerin von Handball-Bundesligist VfL Oldenburg vor dem DHB-Pokal-Zweitrundenspiel bei Zweitligist TG Nürtingen (Freitag, 19 Uhr/Theodor-Eisenlohr-Sporthalle).