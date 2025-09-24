Ex-Handballerin der HB Ludwigsburg: Vom Schock zum Neustart – Jenny Behrend einfach nur dankbar

Jenny Behrend gehört zu den Nationalspielerinnen, die das Aus bei der HB Ludwigsburg hart traf. Am Freitag spielt sie mit dem VfL Oldenburg im DHB-Pokal bei der TG Nürtingen.

Ob die schnelle Rückkehr nach Württemberg etwas Besonderes ist? Jenny Behrend antwortet professionell: „Nein, für mich geht es einzig und allein ums Weiterkommen mit meinem Club“, sagt die Nationalspielerin von Handball-Bundesligist VfL Oldenburg vor dem DHB-Pokal-Zweitrundenspiel bei Zweitligist TG Nürtingen (Freitag, 19 Uhr/Theodor-Eisenlohr-Sporthalle).

Vier Jahre hatte sie für die SG BBM Bietigheim und Nachfolgeclub HB Ludwigsburg zum Sprungwurf angesetzt, holte deutsche Meisterschaften, DHB-Pokal- und Supercup-Siege sowie Silber in der Champions League. Die Nachricht von der Insolvenz des Clubs erschütterte nicht nur die ganze Handball-Bundesliga. Sie traf auch sie wie aus dem Nichts, wie alle anderen betroffenen Spielerinnen auch.

Die Verträge verloren ihre Gültigkeit, hinter der sportlichen Zukunft stand plötzlich ein dickes Fragezeichen. „Das kam für uns superüberraschend. Für kurze Zeit war es gar nicht möglich, an Handball zu denken. Weil andere Dinge aufgekommen sind, die wichtiger waren“, sagt die 29-Jährige, die nicht nur bei den Treffen im Kreis der Nationalmannschaft Kontakt zu den ehemaligen Mitspielerinnen hält. Die Linkshänderin weiß daher: „Jede Einzelne von uns hat noch lange daran zu knabbern, das lässt sich nicht so leicht abschütteln.“ Damit will sie es in Sachen Rückblick aber auch bewenden lassen.

Sie ist sehr froh, dass sie mit dem VfL Oldenburg einen neuen Club gefunden hat. Auch Torhüterin Nicole Roth (HSG Blomberg-Lippe), Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Lena Degenhardt, Mareike Thomaier (beide HSG Bensheim-Auerbach) und Guro Nestaker (Borussia Dortmund) kamen bei Bundesliga-Konkurrenten unter.

Ab ins In- und Ausland

Torfrau Johanna Bundsen und Rückraumass Xenia Smits gingen beide zu HB Metz nach Frankreich, Jenny Carlson (Molde Elite/Norwegen), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Anne With Johansen (Krim Ljubljana/Slowenien), Veronika Mala (Storhamar HE/Norwegen) und Kaba Gassama Cissokho (CS Gloria Bistrita/Rumänien) fanden ebenfalls neue Arbeitgeber im Ausland. Trainer Tomas Hlavaty (Tschechien), Co-Trainer Frederik Griesbach, Torwarttrainerin Jasmina Rebmann-Jankovic (beide Deutschland) haben immerhin noch ihre Jobs in den Nationalteams, Athletik-Coach Felix Bauer schloss sich dem TVB Stuttgart an.

Ohne neuen Club sind neben Karolina Kudlacz-Gloc (voraussichtlich Karriereende) lediglich die schwangere Sofia Hvenfelt und die am Kreuzband verletzte Dorottya Faluvegi. Sie beziehen ihre Bezüge von der Krankenkasse beziehungsweise der (Verwaltungs-)Berufsgenossenschaft. Finanzielle Einbußen dürften sie genauso haben wie die zumindest meisten Spielerinnen, die innerhalb der Bundesliga wechselten.

Dank dem VfL Oldenburg

Zu all dem will sich Jenny Behrend nicht äußern. Nur so viel: „Es wurde mit Existenzen gespielt.“ Sie freut sich, dass sie bei dem Club untergekommen ist, bei dem ihre Karriere Fahrt aufgenommen hatte. Beim VfL feierte sie vor zehn Jahren ihr Bundesliga-Debüt, reifte in den sieben Jahren in Oldenburg zur Nationalspielerin, ehe sie 2021 nach Bietigheim wechselte. „Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, die ich beim VfL bekommen habe, und dafür, dass sie mich so aufgefangen haben.“

Davon profitiert auch das Nationalteam. Das zeigte das 27:22 am Sonntag in Krefeld gegen die Niederlande, zu dem Jenny Behrend drei Tore beisteuerte. ﻿„Solche Spiele sind Gold wert“, sagt sie zu dem Mutmacher mit Blick auf die Heim-WM, die mit dem Eröffnungsspiel am 26. November in Stuttgart gegen Island startet.

Jetzt geht es am Freitag aber erst einmal zur TG Nürtingen, die in Runde eins Erstligist TuS Metzingen aus dem Pokal warf. „Es gehört zum Alltag eines Leistungssportlers dazu, sofort wieder den Schalter umzulegen“, sagt sie und zeigt damit: Sie ist Profi durch und durch.

Termine

Länderspiele

Deutschland – Nordmazedonien (16. Oktober, 19.30 Uhr/EM-Qualifikation in Gummersbach), Schweiz – Deutschland (20. November, 19.15 Uhr, in St. Gallen), Deutschland – Schweiz (22. November, 14.30 Uhr, in Göppingen/alle Spiele live auf DF1).

DHB-Pokal-Achtelfinale

Borussia Dortmund – BSV Sachen Zwickau (24. September, 19.30 Uhr), TG Nürtingen – VfL Oldenburg (26. September, 19 Uhr), Sport-Union Neckarsulm – Frisch Auf Göppingen (27. September, 18 Uhr), HSV Solingen-Gräfrath – HSG Blomberg-Lippe (27. September, 18.30 Uhr), Union Halle-Neustadt – HC Rödertal (28. September, 16 Uhr), Thüringer HC – Buxtehuder SV (28. September, 16 Uhr). Die HSG Bensheim-Auerbach steht durch den Sieg im Spiel um Platz 5 der vergangenen Bundesliga-Saison bereits im Viertelfinale. Zweitligist VfL Waiblingen bekam bei der Achtelfinal-Auslosung ein Freilos fürs Viertelfinale. (jüf)