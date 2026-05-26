Pattie Boyd hält nicht viel von Sam Mendes' Beatles-Biopics. In einem Podcast erzählt die Ex-Frau von George Harrison, dass sie nie in das Projekt einbezogen wurde und lässt auch eine Spitze gegen den Regisseur nicht aus.
Wenn jemand wissen müsste, wie das Leben neben einem Beatle wirklich war, dann Pattie Boyd. Das ehemalige Fotomodel war sechs Jahre lang mit George Harrison verheiratet, erlebte die wilde Ära der Band aus nächster Nähe und wurde selbst Teil der Rockgeschichte. Umso bemerkenswerter ist, dass sie nach eigener Aussage gar nicht in das Projekt der vier Biopics über die Beatles mit einbezogen worden sein soll.