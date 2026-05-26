Ex-Bundesfinanzminister: Christian Lindner arbeitet für die Börse Stuttgart

Der ehemalige Bundesfinanzminister hat einen weiteren Job: Das macht der 47-Jährige bei der Börse Stuttgart Group.
Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner hat einen neuen Job: der 47-Jährige arbeitet für die Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart Group hat nach eigenen Angaben ihren neu gegründeten Advisory Council um Christian Lindner erweitert. „Der frühere Bundesminister der Finanzen zählt zu den profiliertesten Köpfen der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik und verfügt über breite Erfahrung an der Schnittstelle von Kapitalmarkt und wirtschaftlicher Transformation“, teilte das Finanzunternehmen mit.