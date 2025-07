Fischmarkt, Marienplatzfest, Street Art oder doch Flohmarkt? An diesem Wochenende ist viel los in Stuttgart. Wir zeigen die besten Bilder.

Sommerloch? Von wegen – an diesem Wochenende können sich Stuttgarterinnen und Stuttgarter vor Festle, Märkten, Kulturveranstaltungen und kulinarischen Highlights im Raum Stuttgart kaum retten.

Während auf dem Karlsplatz in der Stadtmitte der 36. Hamburger Fischmarkt zu Ende geht, feiert das Kunstmuseum Stuttgart gleich nebenan am Schlossplatz seinen 20. Geburtstag. Auf dem Kleinen Schlossplatz sorgen am Samstag Stuttgarter Musikgrößen und Bands wie Die Nerven, Levin goes Lightly, Dexter, Sentinel Sound und Co. unter dem Motto „Sound of Kleiner Schlossplatz“ für die passenden Beats zur Kunst.

Ebenfalls über Kunst, aber auf der Straße können sich Besucherinnen und Besucher am Samstag auf dem Schlossplatz freuen. Bei der siebten Ausgabe von Stuttgart Street Art bringt die City-Initiative Stuttgart e.V. (CIS) Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Disziplinen zusammen – darunter Tanz, Musik, Artistik, Jonglage, Comedy, Walking Acts und ein Mitmach-Zirkus.

Hoch her geht es auch in der südlichen Nachbarschaft. Beim Marienplatzfest feiern zahlreiche Menschen seit Donnerstag bei Live-Musik und Silent Discos die hiesige Musik- und Kulturszene.

Feste, Kulturevents, Kunst und Wein – Stuttgart pulsiert am Wochenende

Bands aus aller Welt und internationale Küche für rund 80.000 Gäste kommen zudem seit Dienstag beim Festival der Kulturenauf Bühne und Teller. Auf dem Stuttgarter Marktplatz präsentieren verschiedenste migrantische und postmigrantische Vereine ihr Engagement in der Region Stuttgart.

Während in der Innenstadt der Bär steppt, können Besucherinnen und Besucher am Samstag im Stuttgarter Westen beim Feuersee-Flohmarkt durch Secondhand-Schätze, Vintage-Fundstücke und echte Einzelstücke stöbern.

Und auch über die Kessel-Grenzen hinaus, bleibt es an diesem Wochenende nicht still: Beim Weindorf in Degerloch dreht sich am Freitag alles um die feinen Tropfen.

Wir haben die besten Bilder vom Wochenende in unserer Bildergalerie gesammelt. Viel Spaß beim Durchklicken.