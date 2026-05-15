Eurovision Song Contest in Wien: Sarah Engels Weg von DSDS zum ESC

Kann Sarah Engels beim Eurovision Song Contest in Wien den Sieg für Deutschland holen? Jede Menge Ehrgeiz hat die Sängerin, die einst bei "Deutschland sucht den Superstar" startete, während ihrer Karriere jedenfalls schon bewiesen.
Als Sarah Engels (33) im Februar 2011 zum dritten Mal vor die "DSDS"-Jury trat, war ihre Castingshow-Bilanz bis dahin eher entmutigend. Zweimal hatte sich die junge Frau, die schon als Kind sang und bei Schulfesten auftrat, für das RTL-Format mit Dieter Bohlen (72) beworben, zweimal war sie an Textproblemen gescheitert. Beim dritten Anlauf sang sie "Run" von Leona Lewis - und kam diesmal weiter. Bis auf die Malediven, bis in die Liveshows, am Ende bis ins Finale. Am 7. Mai 2011 belegte sie hinter Pietro Lombardi (33) den zweiten Platz, mit 48,1 Prozent der Anrufe. Es war der Beginn einer Karriere, die in den folgenden Jahren mehrfach neu ansetzen sollte - und die nun, fast genau 15 Jahre später, in einem ganz besonderen Höhepunkt mündet.