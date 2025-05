European League of Football: Stuttgart Surge meldet sich eindrucksvoll zurück

1 Die Footballer von Stuttgart Surge hatten gegen die Hamburg Sea Devils jede Menge Grund zu jubeln. Foto: IMAGO/Foot Bowl

Eine Woche nach der Niederlage in Paris sendet Stuttgart Surge in der European League of Football wieder ein Signal der Stärke.











Stundenlang hatten sie analysiert, warum es in Paris nicht zu einem Sieg, ja nicht einmal zu einem einziges Punkt gereicht hatte. Die Rückfahrt aus der französischen Hauptstadt geriet in der vergangenen Woche sofort zum Analyse-Meeting. Wenige Tage später lässt sich sagen: Der Headcoach Jordan Neuman und seine Mitstreiter haben die richtigen Schlüsse aus dem 0:6 bei den Paris Musketeers gezogen. Denn am Samstagabend sendete Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) schon wieder ein beeindruckendes Signal der Stärke.