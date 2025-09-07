European League of Football: „Das bleibt für immer“ – wie Louis Geyer Stuttgart Surge zum Titel geführt hat

Drei Touchdowns gelangen Stuttgart Surge beim Titelgewinn in der European League of Football – alle drei erzielte Louis Geyer. Für den dieser Sieg eine besondere Bedeutung hat.

Die Antwort kam schnell und ließ an Klarheit wenig vermissen. „Können Sie so aufhören?“, fragte ein Reporter nach dem Endspiel der European League of Football (ELF) den Quarterback Reilly Hennessey. Der Spielmacher von Stuttgart Surge grinste kurz – und meinte dann nur: „Yes.“ Es war tatsächlich das letzte Spiel in der Karriere des US-Amerikaners – dem er noch einmal seinen Stempel aufgedrückt hatte.

Aber: Die „M-V-P-M-V-P“-Rufe, die kurz zuvor durch die MHP-Arena gehallt waren, galten nicht Reilly Hennessey – sondern dem Mann, der seine Pässe gefangen hatte.

Louis Geyer war derjenige, der nach diesem unfassbar spannenden Finale zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde. Und der sein Glück kaum fassen konnte. „Heute“, sagte er, „ist der perfekte Tag gewesen.“ Für Stuttgart Surge, das durch das 24:17 gegen die Vienna Vikings erstmals den ELF-Titel holte. Und eben für den Wide Receiver, der aus Stuttgart stammt. „Es ist unglaublich“, jubelte er, „so etwas bleibt für immer.“

Auch vom „größten Spiel meiner Karriere“ sprach die Nummer sieben der Stuttgarter – und übertrieb damit nicht mal ein bisschen. 232 Yards überwand Reilly Hennessey mit seinen Pässen, 132 davon brachte das Zusammenspiel mit Louis Geyer, der alle drei Stuttgarter Touchdowns erzielte – die Lorbeeren aber sofort teilen wollte.

Zum einen mit der Defensive der Stuttgarter, die nach anfänglichen Schwierigkeiten einen überragenden Job gemacht hatte. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aus Wien zu keinem einzigen Punktgewinn mehr. Zum anderen mit Hennessey, der ihn mustergültig bediente, aber auch mit dem ganzen Trainerstab. „Die Arbeit“, sagte er, „beginnt im Meetingraum.“ Er müsse am Ende lediglich da stehen, wo es vorher ausgemacht worden ist. Wenn es denn so einfach wäre.

In diese Positionen zu kommen, ist mitunter Schwerstarbeit. Es braucht Durchsetzungsvermögen, Schnelligkeit, ein gutes Timing und das richtige Gefühl für die Räume zwischen den knallharten Gegenspielern. Louis Geyer vereint all diese Fähigkeiten auf sich, war auch in dieser Saison – neben Mike Harley jr. – wichtigster Passempfänger der Surge. „Auf ihn“, sagt Mitspieler Florian Lengauer, „ist immer Verlass. Er ist ein unfassbarer Spieler.“ Und Suni Musa, der langjährige Geschäftsführer der Stuttgarter Football-Franchise, ergänzte: „Sein Niveau sucht in der Liga seinesgleichen. Er hat im richtigen Moment gezündet, ohne ihn hätten wir das Finale wohl nicht gewonnen.“

Dass nun der Pokal tatsächlich in Stuttgart bleibt, wo er am Freitag im Rathaus übergeben worden ist, hat für Louis Geyer „so eine große Bedeutung“. In Ludwigsburg ist der heute 24-Jährige geboren, als Jugendlicher spielte er Football bei den Stuttgart Scorpions und war im ersten ELF-Jahr 2021 bereits im Surge-Kader, wurde bester Nachwuchsspieler der ELF. Das Seuchenjahr der Stuttgarter (2022) ohne einen einzigen Sieg erlebte er dann aus der Ferne (bei den Cologne Centurions), danach vertraute er dem Surge-Neuanfang mit Headcoach Jordan Neuman und kehrte 2023 zurück.

„Es war eine unglaubliche Reise bis hierhin“, sagte Geyer nun. Bereits 2023 erzielte er einen Touchdown im Championship Game der ELF, das die Stuttgarter damals eher überraschend erreicht hatten. Am Ende unterlagen sie Rhein Fire mit 34:53. Im vergangenen Jahr kam das Aus ebenfalls gegen Rhein Fire, dramatisch im Halbfinale. „Schon da war unser Team unglaublich gut“, sagte er, 2025 habe der Kader nun „eine perfekte Mischung aus unterschiedlichen Charakteren gehabt“. Dass es ausgerechnet in der MHP-Arena zum Titel gereicht hat, sagte der gläubige Christ, sei „Gottes Wille“ gewesen.

Noch kein Gedanke an ein Karriereende

Dann bat er die Journalisten darum, nun doch wieder zu seinem Team zu dürfen – er versicherte aber noch, dass er es Reilly Hennessey nicht gleichtun würde. „Der“, sagte Louis Geyer und lachte, „hat ja schon ein paar Jahr mehr auf dem Buckel. Ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen.“

Wo? Das ist eine Frage, die im Spätsommer 2025 schwer zu beantworten ist. Die Zukunft der ELF ist unklar, entsprechend abwartend äußerte sich auch Louis Geyer zu seinen Perspektiven: „Ich schaue mir an, was im europäischen Football passiert, dann werde ich mal schauen.“