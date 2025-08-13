European Football Alliance: EFA gegen ELF – auch Stuttgart Surge schließt sich den Kritikern an

Nun also auch Stuttgart Surge und Berlin Thunder – die Allianz der Kritiker der European League of Football wächst. Wie sieht der europäische Football künftig aus?
Der vielleicht wichtigste Satz steht ganz am Ende der Verlautbarung: „Wir glauben an die Zukunft unseres Sports und sind entschlossen, sie gemeinsam zu gestalten.“ Mit diesen Worten endet eine Mitteilung von Stuttgart Surge – die davor davon handelt, dass sich nun auch der Football-Standort in der baden-württembergischen Landeshauptstadt der European Football Alliance (EFA) anschließt.