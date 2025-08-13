European Football Alliance: EFA gegen ELF – auch Stuttgart Surge schließt sich den Kritikern an

Nun also auch Stuttgart Surge und Berlin Thunder – die Allianz der Kritiker der European League of Football wächst. Wie sieht der europäische Football künftig aus?

Der vielleicht wichtigste Satz steht ganz am Ende der Verlautbarung: „Wir glauben an die Zukunft unseres Sports und sind entschlossen, sie gemeinsam zu gestalten.“ Mit diesen Worten endet eine Mitteilung von Stuttgart Surge – die davor davon handelt, dass sich nun auch der Football-Standort in der baden-württembergischen Landeshauptstadt der European Football Alliance (EFA) anschließt.

Weil auch Berlin Thunder nun Teil dieses Zusammenschlusses ist, sind es elf von 16 Organisationen der European League of Football (ELF), die auf die Barrikaden gehen. Und nicht selten wird die Frage gestellt: Wie sieht die Zukunft des europäischen Profi-Footballs eigentlich aus?

Die Vertreter der EFA hatten in den vergangenen Monaten heftige Kritik an der Führung der ELF geäußert, sehen keine Grundlage der Zusammenarbeit, wenn es im bisherigen Stile weitergehen soll. Dass man bei der ELF Veränderungsbedarf erkannt hat, zeigt hingegen eine Personalie, die vor einigen Tagen verkündet worden war. Ingo Schiller, einst als Funktionär im Profifußball tätig, hat als Geschäftsführer übernommen. Die bisherigen Führungsköpfe, Patrick Esume für den Sport und Zejlko Karajica werden sich zum Ende der laufenden Saison zurückziehen.

Vor allem Karajicas Ankündigung und Schillers Inthronisierung galten als Schritte hin zur EFA, ein wenig verwundert es nun, dass zum jetzigen Zeitpunkt zwei weitere Franchises sich den einstigen Rebellen anschließen. „Unsere Mission ist es, die Qualität, Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit des Footballs in ganz Europa zu verbessern. Durch die Förderung der Zusammenarbeit, die Verbreitung bewährter Praktiken und die Forderung nach strukturellen Reformen wollen wir stärkere Clubs aufbauen, Athleten schützen und den langfristigen Erfolg des Sports auf dem gesamten Kontinent sichern“, heißt es bei Stuttgart Surge, dessen Verantwortliche sich darüber hinaus am Mittwoch nicht äußern wollten.

Elf von 16 Organisationen sind dabei

Vor der Aufnahme von Surge und Berlin Thunder hatten Rhein Fire, die Paris Musketeers, die Madrid Bravos, die Vienna Vikings, die Tirol Raiders, Frankfurt Galaxy, die Wroclaw Panthers und die Prague Lions die EFA gegründet. Wenig später stieß Nordic Storm hinzu. Bei der jüngsten EFA-Konferenz in Frankfurt erhöhte sich die Zahl der Mitglieder dann auf elf.

Die Organisationen diskutierten Themen laut der aktuellen Meldung wie „die aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die ELF, den Ausbau der Beziehungen zu NFL-Teams, den Austausch von Best-Practice-Modellen aus der NFL und anderen US-Sportarten, die Förderung von Spielertalenten, die Verbesserung des Spielerlebnisses für Fans, die Förderung von Synergien zwischen EFA-Teams und die Planung von Aktivitäten außerhalb der Saison“.

Zunächst allerdings muss diese Saison sauber zu Ende gebracht werden. Am Wochenende steht der letzte Spieltag der regulären Saison an. Stuttgart Surge steht als Champion der Division West fest und tritt bei den Fehervar Enthroners an. Eine Woche später beginnen die Play-offs, das Finale steigt am 7. September in der Stuttgarter MHP-Arena.