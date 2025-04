Wer in Stuttgart ein Taxi nimmt, darf nicht zu sehr auf sein Geld schauen. Denn in nur wenigen Städten Europas ist Taxifahren teurer als im Kessel.

Mit dem Taxi in Stuttgart von A nach B kommen: das kann schnell teuer werden. Denn in nur wenigen Städten Europas kostet Taxifahren mehr als in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, wie ein Ranking des Reiseanbieters „Fit Reisen“ zeigt.

Dieses listet die Taxikosten für die 68 größten europäischen Städte auf. Die Kosten setzen sich dabei aus Grundtarif und Kilometerpreis zusammen und wurden ausgehend von einer Fahrt von zehn Kilometern berechnet.

Zehn Kilometer Taxi kosten in Stuttgart 31,20 Euro

Demnach kostet eine zehn Kilometer lange Taxifahrt in Stuttgart – das entspricht in etwa der Strecke vom Flughafen zum Fernsehturm – 31,20 Euro (Zeittarif ausgenommen), wobei 4,20 Euro auf den Grundpreis entfallen sowie jeweils drei Euro für die ersten vier Kilometer und 2,50 Euro für die sechs weiteren Kilometer fällig werden.

Damit ist Taxifahren in Stuttgart sogar minimal teurer als in London, einer Stadt, die für ihre hohen Lebenshaltungskosten bekannt ist. In der Hauptstadt Englands zahlt man für die gleiche Strecke 31,06 Euro.

Taxifahren ist in Amsterdam am teuersten

Das Ranking des Reiseanbieters zeigt: Taxifahren ist vielerorts in Deutschland deutlich teurer als in den meisten anderen europäischen Ländern. Sieben der zehn teuersten Taxistädte Europas kommen aus Deutschland. Die ersten beiden Plätze stammen jedoch aus einem anderen Land: den Niederlanden. In Amsterdam werden für zehn Kilometer mit dem Taxi 34,65 Euro fällig, in Rotterdam sind es 33,62 Euro.

Deutschlandweit ist das Taxifahren in München am teuersten, hier werden 32,90 Euro aufgerufen. Stuttgart belegt im europäischen Vergleich Platz sieben, im deutschen Platz fünf. Die Taxikosten im Kessel liegen rund 62 Prozent über dem europäischen Durchschnitt.

Mit Abstand am billigsten ist das Taxifahren in Europa übrigens in der albanischen Hauptstadt Tirana. Hier kostet eine zehn Kilometer lange Taxifahrt 3,12 Euro und damit ein Zehntel des Betrages, der in Stuttgart fällig wird.

Allerdings ist das durchschnittliche Einkommen in Albanien auch deutlich niedriger als das in Deutschland, was ein Grund für den niedrigeren Taxipreis ist.