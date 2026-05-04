Europapark und Tripsdrill: Ab Juni gibt es den Bus von Stuttgart und der Region aus zur Achterbahn

Ein Stuttgarter Unternehmer will mit neuen Buslinien Stuttgart und die Region mit den beliebten Freizeitparks in Rust und Cleebronn verbinden.
Nächste Haltestelle Achterbahn: Ohne Auto in den Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn oder in den Europapark nach Rust - das ist in Zukunft leichter möglich. Unter dem Signet „Rauszeit“ fahren von Juni an regelmäßig Reisebusse aus Stuttgart und der Region in Richtung der beiden Besuchermagnete. Die erste Fahrt startet am Samstag, 6. Juni, zum Europapark, eine Woche später ist dann Tripsdrill das Ziel, anschließend wieder der Europapark. In den Sommerferien gibt es auch Ausfahrten unter der Woche.