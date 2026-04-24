Europäische Reform gefordert: Verkehrsminister Hermann fordert Reform beim Artenschutz für Verkehrsprojekte

Jahre für ein Gutachten, endlose Prüfungen, Angst vor Klagen: Winfried Hermann kritisiert das System und fordert Änderungen. Er beklagt nicht nur fehlenden Umsetzungswillen.
Der scheidende Verkehrsminister Winfried Hermann fordert grundlegende Änderungen beim Natur- und Artenschutz, um Verkehrsprojekte besser vorantreiben zu können. Das zugrundeliegende Artenschutzrecht stamme aus den 1990ern, beschlossen von konservativen Regierungen, sagte der Grünen-Politiker der „Schwäbischen Zeitung“ (Freitag/Ravensburg). „Ich finde, man müsste es europäisch reformieren – weg vom Schutz jedes einzelnen Exemplars, hin zum Populationsschutz.“