Europa-Park Rust: Stromausfall legt Fahrgeschäfte lahm

Im Europa-Park stoppt ein Stromausfall am Dienstagnachmittag kurzzeitig die Action. Der Freizeitpark reagiert – und verlängert die Öffnungszeiten.

Wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls im Europa-Park Rust sind am Nachmittag einige der Attraktionen für Besucher nicht zugänglich gewesen, Fahrgeschäfte kamen zum Stillstand. Nach Worten eines Parksprechers hatte der Ausfall um etwa 12.45 Uhr nur etwa fünf Minuten gedauert. Danach sei der Betrieb wieder angelaufen und laufe mittlerweile wieder normal. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Neben den Attraktionen seien kurzzeitig auch die Online-Systeme betroffen gewesen, wie der Park weiter mitteilte. „In einem solchen Fall gehen alle Anlagen automatisch in den sichersten Zustand, den kontrollierten Stillstand, über“, hieß es weiter. Bei einem Großteil der Bahnen hätten die Gäste regulär in der Station aussteigen können, drei Bahnen mussten den Angaben zufolge evakuiert werden. „Diese Abläufe sind standardisierte und regelmäßig geprüfte Vorgänge, die der Sicherheit der Gäste dienen“, so der Sprecher weiter.

Strom war schnell wieder da – Ursache für den Ausfall unklar

Die Stromversorgung sei durch den Netzbetreiber umgehend wieder hergestellt worden. Danach hätten die Attraktionen ihren Betrieb schrittweise wieder aufgenommen. Wegen der Unannehmlichkeiten für die Besucherinnen und Besucher seien für heute die Öffnungszeiten bis 19.30 Uhr verlängert worden. Wie es zu der Stromunterbrechung kam, ist laut dem Freizeitpark noch nicht klar.

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Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Der Park bietet mehr als 100 Attraktionen und Shows und feierte vergangenen Juli sein 50-jähriges Bestehen. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park im vergangenen Jahr mehr als sieben Millionen Besucherinnen und Besucher.