Europa League: So schafft es der VfB direkt ins Achtelfinale – auch das Aus ist noch möglich

Für den VfB Stuttgart ist in der Europa League noch alles möglich. Wir schauen vor den beiden abschließenden Spielen der Hauptrunde auf die verschiedenen Szenarien.
Durch den 4:1-Sieg am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv hat sich der VfB Stuttgart in der Europa League in eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Ein Weiterkommen – zumindest in die Play-offs – ist so gut wie sicher. In der Theorie ist allerdings von der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale bis hin zum Ausscheiden nach der Ligaphase noch alles möglich. Wir blicken auf die drei Szenarien.