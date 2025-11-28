Europa League: Noch ein Sieg für den VfB – und die Play-offs sind erreicht

Durch das 4:0 von Deventer hat der VfB neun Punkte auf dem Konto. Zehn genügten in der Vorsaison für die Play-offs. Aber auch ein direkter Platz im Achtelfinale ist noch drin.
Nach den beiden Niederlagen beim FC Basel (0:2) und Fenerbahce Istanbul (0:1) hat der VfB in der Europa League nun auch auswärts die ersten Punkte eingefahren. Durch den völlig verdienten 4:0-Erfolg bei den Go Ahead Eagles aus Deventer hat die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß neun Punkte auf der Habenseite – und rangiert auf dem zwölften Platz im Tableau der 36 Teams.