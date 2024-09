Kann man die Europa League kostenlos im Free-TV sehen?

In dieser Woche startet die Europa League in die neue Saison. Wer überträgt die Partien der deutschen Teilnehmer? Was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick:

Die Europa League gehörte in den vergangenen Jahren zu den Wettbewerben, in den die deutschen Teams regelmäßig für Furore sorgten. Bayer Leverkusen zog in der vergangenen Saison ins Finale ein – kassierte aber ausgerechnet dort die einzige Saisonniederlage (0:3 gegen Bergamo). Eintracht Frankfurt hatte es in der Saison 2020/21 besser gemacht und den Pott geholt.

Die Eintracht hat sich auch in diesem Jahr für den zweiten großen Uefa-Wettbewerb qualifiziert. An diesem Mittwoch startet die Europa League in die neue Saison. Wir fassen das Wichtigste zu den Übertragungen zusammen.

Warum findet die Europa League am Mittwoch statt?

Normalerweise gehen die Europa-League-Partien immer donnerstags über die Bühne. Am 1. Spieltag ist das anders, es wird auch am Mittwoch gespielt. Das ist allerdings eine Ausnahme. Die Uefa hat im Zuge der Neugestaltung der drei Wettbwerbe (Champions League, Europa League, Confernece League) entschieden, dass jeder Wettbewerb eine „exklusive Woche“ bekommt, in der die anderen pausieren.

Wer überträgt die Europa League am Mittwoch? (25. September)

Die erste deutsche Mannschaft steigt schon an diesem Mittwoch in die Europa League ein. Die TSG Hoffenheim, die in der Liga zuletzt arg schwächelte und bei der es auch im Umfeld rumorte, muss zum Auftakt nach Dänemark. Die Partien am Mittwoch im Überblick:

21 Uhr: FC Midtjylland – TSG Hoffenheim (RTL)

Im vergangenen Jahr triumphierte Atalanta Bergamo in der Europa League. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Moritz Mueller

Die weiteren Partien am Donnerstag:

18.45 Uhr: AZ Alkmaar Niederlande – IF Elfsborg Boras (keine Übertragung)

18.45 Uhr: FK Bodö/Glimt – FC Porto (keine Übertragung)

21 Uhr: Manchester United – Twente Enschede (RTL+)

21 Uhr: Dynamo Kiew – Lazio Rom (RTL+)

21 Uhr: Galatasaray Istanbul – PAOK Saloniki (RTL+)

21 Uhr: Ludogorez Rasgrad – Slavia Prag (RTL+)

21 Uhr: OGC Nizza – Real Sociedad San Sebastian (Keine Übertragung)

21 Uhr: RSC Anderlecht – Ferencvaros Budapest (Keine Übertragung)

Wer überträgt die Europa League am Donnerstag? (26. September)

Am Donnerstag steigt dann auch Eintrach Frankfurt in die Europa League ein. Die Hessen, deren Fans als besonders „reisefreudig“ bekannt sind, starten daheim. Die Donnerstags-Partien im Überblick:

21 Uhr: Eintracht Frankfurt – Viktoria Pilsen (RTL)

18.45 Uhr: Fenerbahçe Istanbul – Union Saint-Gilloise (Sky/RTL+)

18.45 Uhr: Malmö FF – Glasgow Rangers (RTL+)

21 Uhr: Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul (RTL+)

21 Uhr: AS Rom – Athletic Bilbao (Sky/RTL+)

21 Uhr: Tottenham Hotspur – Qarabag Agdam (RTL+)

21 Uhr: Olympique Lyon – Olympiakos Piräus (keine Übertragung)

21 Uhr: Sportng Braga – Maccabi Tel Aviv (keine Übertragung)

21 Uhr: Steaua Bukarest – Rigas Futbola Skola (keine Übertragung)

Wer überträgt die Europa League 2024/25?

Die Übertragungsrechte für den Wettbewerb in Deutschland liegen bei RTL – und das noch mindestens bis zum Jahr 2027. Die meisten Spiele sind über das Bezahlangebot (Streaming) RTL+ zu sehen. Daneben kooperiert RTL mit dem Pay-TV-Sender Sky, der ausgewählte Partien zeigen darf.

Europa League 2024/25: die wichtigsten Termine:

Spieltag 1: 25./26. September 2024

Spieltag 2: 3. Oktober 2024

Spieltag 3: 24. Oktober 2024

Spieltag 4: 7. November 2024

Spieltag 5: 28. November 2024

Spieltag 6: 12. Dezember 2024

Spieltag 7: 23. Januar 2025

Spieltag 8: 30. Januar 2025

So geht es nach der Liga-Phase weiter:

K.o.-Runden-Play-offs: 13. & 20. Februar 2025

Achtelfinale: 6. und 13. März 2025

Viertelfinale: 10. und 17. April 2025

Halbfinale: 1. und 8. Mai 2025

Finale: 21. Mai 2025

Wo findet das Finale der Europa League statt?

Das Endspiel geht im kommenden Jahr in Spanien über die Bühne. Spielort ist das San Mamés in Bilbao – die Heimspielstätte des baskischen Traditionsclubs. Eigentlich hätte die Arena auch zu den Spielorten bei der Europameisterschaft 2020 gehören sollen – wegen der Corona-Beschränkungen war es kurzfristig durch das Stadion in Sevilla ersetzt worden. Deshalb hat Bilbao nun den Zuschlag erhalten.