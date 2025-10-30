EU-Verordnung zur Entwaldung: Sinnvoller Umweltschutz oder bloßes Bürokratiemonster?

Die EU will die Rodung von Wäldern stoppen und hat eine Entwaldungsverordnung verabschiedet. Doch darum nun tobt nun ein heftiger Streit.
Deutschlands Waldbauern blicken mit Bangen nach Brüssel. Dort entscheidet sich in diesen Tagen, wer von ihnen sich schon ab 2026 an die umstrittene EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) halten muss. Wie groß der Widerstand gegen die geplante Regelung ist, zeigte sich Anfang dieser Woche beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Luxemburg. Dort zeichnete sich ab, dass eine Mehrheit der Länder die Umsetzung für alle Unternehmen um ein Jahr verschieben will.