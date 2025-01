Kein Verbot von Baumwolle in der EU

1 Baumwolle soll nicht verboten werden. Foto: Tatiana Polkhovskaya / shutterstock.com

Wir klären auf, warum diese Gerüchte falsch sind und welche Pläne die EU tatsächlich verfolgt.











Immer wieder tauchen in letzter Zeit Berichte auf, die behaupten, die EU plane ein Verbot von Baumwolle. Doch solche Behauptungen sind falsch. Weder existieren entsprechende Vorschriften, noch sind solche Regelungen in Planung. Die EU-Kommission hat dies jüngst in einer Pressemitteilung klar gestellt: Ein Baumwollverbot ist nicht vorgesehen.