Etatkürzungen der Stadt Stuttgart: Weniger Zuschüsse fürs Wohnen in Stuttgart – das kommt auf Eigentümer zu

Die Stadt Stuttgart muss massiv sparen und hat auch die Förderprogramme für Sanierungen und Heizungstausch gekürzt. Die Beratung wird dagegen sogar ausgebaut. Ein Überblick.
20 Prozent auf alles – im Baumarkt klingt das super, bei der Stadt Stuttgart ist es dagegen eine Hiobsbotschaft: Der Gemeinderat hat jetzt bei den Etatberatungen auch alle Energieförderprogramme um 20 Prozent gekürzt. Wer also plant, sein Haus zu dämmen oder eine neue Heizung zu kaufen, muss damit rechnen, dass es künftig weniger Geld von der Stadt gibt. Grundsätzlich behält die Stadt ihr Angebot aber bei; viele Kommunen in Deutschland bezuschussen gar nichts.